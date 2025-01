Bier im Pub: Prinz William feiert mit Aston-Villa-Fans

Das Mitglied der Königsfamilie ist großer Fußballfan. In Birmingham traf er sich mit Anhängern seines Lieblingsklubs.

Bier im Pub statt Buckingham Palace: Prinz William hat sich in Birmingham mit Anhängern des englischen Fußballklubs Aston Villa auf ein Kaltgetränk und ein Gespräch getroffen. William, selber Fan von Villa, verbrachte vor dem Premier-League-Spiel gegen den FC Everton etwa 30 Minuten mit acht Dauerkarteninhabern und gab ihnen eine Runde Bier aus.

Prinz William regelmäßiger Stadion-Besucher

Prinz William, der auch Präsident des britischen Fußballverbandes (FA) ist, konnte das Match am Abend wegen anderweitiger Verpflichtungen nicht besuchen. In dieser Saison hatte er unter anderem den Sieg Villas gegen den FC Bayern in der Champions League (1:0) im Stadion verfolgt.