0:7 in Nottingham: Hürzeler geht mit Brighton unter

Ein Eigentor von Lewis Dunk (12.) brachte Brighton früh ins Hintertreffen. In der Folge erhöhten Morgan Gibbs-White (25.), Torjäger Chris Wood (32., 64., 70., Foulelfmeter), Neco Williams (89.) und Jota Silva (90.+1) für Nottingham, das als Dritter weiter voll auf Champions-League-Kurs liegt. Brighton und Hürzeler, der seit dem vergangenen Sommer in England arbeitet, bleiben derweil nach der zweiten Pleite in Folge im Tabellenmittelfeld.