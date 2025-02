Arsenal patzt erneut - Haaland schießt City zum Sieg

In England ist das Rennen um den Titel wohl endgültig entschieden, die Gunners kommen gegen Nottingham nicht über ein 0:0 hinaus.

Der FC Arsenal hat sich in der englischen Premier League wohl endgültig aus dem Titelrennen verabschiedet. Ohne seinen verletzten deutschen Nationalspieler Kai Havertz kamen die Gunners am 27. Spieltag beim Überraschungsteam Nottingham Forrest nach einer müden Vorstellung nicht über ein 0:0 hinaus, nach der Pleite zuletzt gegen West Ham United war es der zweite herbe Rückschlag in Serie für die Londoner. Damit kann der FC Liverpool seine Meister-Party planen - die Reds haben als Tabellenführer 13 Punkte Vorsprung auf "Verfolger" Arsenal.