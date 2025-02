Dank Salah: Liverpool weiter auf Titelkurs

Der FC Liverpool liegt dank Mohamed Salah in der englischen Premier League weiter auf Titelkurs. Die Reds setzten sich am Samstag beim AFC Bournemouth nach einem Doppelpack des ägyptischen Superstars mit 2:0 (1:0) durch und feierten damit den dritten Sieg in Serie. Nach 23 Spieltagen liegt Liverpool, das zuletzt Mitte September eine Niederlage in der Liga kassierte, neun Punkte vor dem ersten Verfolger FC Arsenal.