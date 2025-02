Dieser Stürmer hat bessere Statistiken als Haaland und Salah

Maximilian Lotz 07.02.2025 • 19:02 Uhr Er hat bessere Statistiken als Erling Haaland und Mohamed Salah: Mit 33 Jahren spielt Chris Wood die Saison seines Lebens und lässt nicht nur Überraschungsteam Nottingham träumen, sondern auch sein Heimatland.

Es gibt wohl kaum ein Wortspiel, das die englische Presse bei Chris Wood noch nicht gebraucht hat. „Wood you believe it“ – also: „Ist das zu glauben!?“, staunte das Boulevardblatt Sun nach Woods Drei-Tore-Gala beim 7:0-Spektakel von Nottingham Forest gegen Fabian Hürzelers Brighton & Hove Albion.

Der Höhenflug des Überraschungsteams aus Nottingham ist eng verbunden mit Angreifer Wood, der mit 33 Jahren im Herbst seiner Karriere die Saison seines Lebens spielt. Die „Tricky Trees“ träumen dank seiner Tore als Tabellendritter in der Premier League von der Champions League.

„Er ist einfach einer dieser Stürmer, bei denen man weiß, wo er stehen wird und wo er den Ball bekommen will“, schwärmte Kapitän Morgan Gibbs-White bei TNT Sports. „In dieser Saison war er einfach so treffsicher. Es ist eine wahre Freude, mit ihm zu spielen.“

Wood übertrumpft sogar Haaland und Salah

Woods Statistiken sind bemerkenswert: In 24 Premier-League-Spielen gelangen ihm 17 Tore. Nur Erling Haaland (19) und Mohamed Salah (21) trafen häufiger. Aber mit einer Trefferquote von 38 Prozent und einer Schussgenauigkeit von 60 Prozent stellt Wood sogar Haaland (21 und 58 Prozent) und Salah (23 und 51 Prozent) in den Schatten.

Für Spektakel steht Wood allerdings weniger, er ist eher der Typ Strafraumstürmer mit dem guten Torriecher. „Er gibt nie auf und kämpft immer um jeden kleinen Abstauber - und das sind die besten Tore“, erklärte Gibbs-White.

Gegen Brighton traf der 1,91 Meter große Angreifer zunächst freistehend aus wenigen Metern per Kopf nach mustergültiger Vorarbeit von Anthony Elanga, dann hielt er bei einem Querpass Elangas kurz vor der Linie seinen Fuß rein und machte schließlich mit einem verwandelten Foulelfmeter seinen Dreierpack perfekt.

Wood mit historischem Dreierpack für Nottingham

Erstmals seit Nigel Clough 1987 erzielte ein Forest-Spieler im heimischen City Ground drei Tore in einem Erstligaspiel.

„Ein großes Lob an die Mannschaft“, blieb Wood bescheiden und unterstrich das besondere Spielverständnis mit Flügelstürmer Elanga: „Dieser Kerl hat mir sehr gut serviert und das macht meinen Job jedes Mal einfacher. Dann hat Morgs (Gibbs-White) mir den Elfmeter für den Hattrick überlassen.“

Seine Tore waren sonst eher wichtig für den Klassenerhalt oder im Kampf um den Aufstieg – etwa für Newcastle United und Burnley in der Premier League oder für Leicester City und Leeds United in der Championship. Sein Karrierebestwert liegt bei 27 Saisontoren für Leeds, mit denen er sich 2017 in der zweiten englischen Liga zum Torschützenkönig krönte.

Woods Tore wecken Champions-League-Träume

Nun jagt Wood seine Bestmarke im Forest-Trikot. Nachdem er den Klub im Vorjahr noch mit 14 Toren in 31 Partien vor dem Abstieg gerettet hat, lässt er nun mit jedem weiteren Treffer die Träume von der Königsklasse immer mehr reifen. Der Vorsprung auf den kriselnden Titelverteidiger Manchester City (Platz fünf) beträgt bereits sechs Punkte.

Mit seiner Erfahrung ist Wood zudem ein wichtiger Führungsspieler in der jungen Truppe von Nuno Espirito Santo. „Er ist reif und vernünftig“, sagte Gibbs-White. „Er ist jemand, an den man sich wendet, wenn man Fragen hat.“

Eine Rolle, die der Kapitän der neuseeländischen Nationalmannschaft auch in der Auswahl seines Heimatlandes einnimmt. Und er verhilft dem Fußball in Neuseeland zu mehr Aufmerksamkeit. Hinter Nationalsportart Rugby ist Fußball am anderen Ende der Welt eher eine Randsportart.

Trumpft Wood für Neuseeland bei der WM auf?

Doch der Höhenflug von Wood, der als 16-Jähriger Neuseeland verließ und bei West Bromwich Albion auf der Insel seine fußballerische Ausbildung fortsetzte, weckt mit Blick auf die WM auch große Hoffnungen in seiner fernen Heimat.

„Er ist da, um Tore zu schießen und den jüngeren Spielern zu helfen - das ist sein Wert für die All Whites“, sagte der ehemalige neuseeländische Nationalspieler Noel Barkley dem öffentlich-rechtlichen Radiosender RNZ. Er sei ein absoluter Führungsspieler - „und das verheißt Gutes für eine Weltmeisterschaft in Amerika im nächsten Jahr“.

Mit 41 Toren ist Wood Neuseelands Rekordtorschütze. Bei seiner bislang einzigen WM-Teilnahme 2010 blieb er mit den All Whites zwar ungeschlagen, schied aber in der Gruppenphase aus. Er selbst blieb dabei torlos. Die WM 2026 wäre für den dann 34-Jährigen eine gute und womöglich letzte Chance auf diese Premiere.