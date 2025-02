"Eine Messi-und-Ronaldo-Saison" - endlich reif für den Ballon d'Or!

Christopher Mallmann 24.02.2025 • 20:36 Uhr Mohamed Salah spielt die Saison seines Lebens, stellt in Manchester weitere Rekorde auf. Englands Experten fordern den Ballon d‘Or - und stellen Vergleiche mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi an.

Als Mohamed Salah am frühen Sonntagabend den Ball in die Maschen knallte, schien alles wie immer: City in Rückstand, Liverpool vorne, Salah der strahlende, für seine Gegenspieler kaum zu verteidigende Torjäger.

Was ohnehin offensichtlich ist und mit jedem Spiel nur noch offensichtlicher scheint, bekam an diesem Abend eine weitere bedeutende Note – oder sogar mehrere.

Denn Salah ist nicht nur der erste Spieler der Premier-League-Geschichte, dem in einer Saison 25 oder mehr Treffer (25) sowie gleichzeitig 15 oder mehr Assists (16) gelangen, sondern auch der Allererste, der in zwei verschiedenen Spielzeiten auf mindestens 40 Torbeteiligungen kommt (erstmals 2017/18; damals 42) – ein Wert, den selbst Cristiano Ronaldo in insgesamt sieben Jahren bei Manchester United nie erreicht hatte.

Salah? „Wir reden jetzt über den Ballon d‘Or“

Grund genug für Englands Experten-Hochadel, in Schwärmereien über jenen ägyptischen Halbgott zu verfallen, der seine Ausnahme-Performance sogar noch mit einer Traumvorlage für Dominik Szoboszlai veredelte.

„Das wird die beste Saison werden, die wir je von einem Einzelnen gesehen haben. Daran habe ich keinen Zweifel“, sagte Jamie Carragher nach dem Spiel bei Sky Sports. Schon jetzt spiele Salah eine „Messi-und-Ronaldo-Saison“.

Die Konsequenz? „Wir reden jetzt über den Ballon d‘Or. Wenn wir bei Mohamed Salah nicht über den Ballon d‘Or reden, dann gerät die Sache außer Kontrolle“, erklärte Ex-Liverpool-Star Daniel Sturridge.

Salah lechzt nach Meistertitel

Es ist nicht das erste Mal, dass Salah mit dem begehrten Preis in Verbindung gebracht wird, allein gewinnen konnte er ihn nie, schlimmer noch: Der 32-Jährige stand kein einziges Mal unter den Top drei – trotz der beachtlichen Erfolge unter Ex-Coach Jürgen Klopp.

„Wir müssen jetzt anfangen, ihn ins Gespräch zu bringen“, fordert Sturridge deshalb.

Während dafür noch Zeit ist – der Ballon d‘Or wird erst im kommenden November vergeben –, scheinen andere Trophäen drängender, vor allem der Meistertitel, der dem Ägypter so wichtig ist.

„Wir müssen die Liga wieder gewinnen – ich und die großen Jungs im Team“, erklärte Salah am Sonntag bei Sky.

Weiterer Salah-Rekord

Was der Offensivstar meint: Nach sieben Jahren bei den Reds steht nur ein Liga-Titel zu Buche (2019/20), ein zweiter ist nun zum Greifen nah. Der Vorsprung auf Verfolger Arsenal: elf Punkte.

„Es ist unglaublich, auswärts gegen ManCity zu gewinnen. Die haben uns viermal in Folge geschlagen“, sagte Salah über einen Gegner, der in dieser Saison keiner ist, aber in den Jahren zuvor immer einer war – nicht zuletzt auch für den Linksfuß selbst, der gegen die Citizens immer wieder Probleme hatte.

Ganz anders in dieser Spielzeit: Salah ist der erste Profi der Liga-Geschichte, dem es gelang, in beiden Partien gegen den aktuellen Meister sowohl ein Tor als auch eine Vorlage zu liefern.

Verlängert Salah?

Besonders jene Vorlage am Sonntagabend zeigte seine ganze Klasse: An der Abseitslinie lauernd, stahl sich der 32-Jährige im richtigen Augenblick an Josko Gvardiol vorbei, ließ den Ex-Leipziger dann durch eine doppelte Körpertäuschung ins Leere laufen und legte pedantisch genau auf Szoboszlai vor, der aus rund 14 Metern einnetzte und anschließend seinem Assistgeber in die Arme fiel – ein weiteres Indiz für Salahs besondere Stellung in der Mannschaft.

„Er ist ein großartiger Spieler, der sich in einer absolut goldenen Verfassung befindet, einer goldenen Periode in seiner Karriere, wo ihm alles so leicht fällt“, brachte es Gary Neville bei Sky Sports auf den Punkt.