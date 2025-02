"Er hat sogar die Dreistigkeit, Haalands Jubel nachzumachen"

„Wer zum Teufel bist du?“

Es war gewissermaßen eine Retourkutsche an Haaland, denn im Hinspiel hatte der Norweger Lewis-Skelly noch frech gefragt: „Wer zum Teufel bist du?“ Die Antwort gab es dann am Sonntagnachmittag.

Premier League: Experten geraten ins Schwärmen

Im Etihad-Stadion dichteten die Arsenal-Fans derweil ihren berühmten Song „49, 49, ungeschlagen“ in „49, 49, Lewis-Skelly“ um. Das Talent wurde frenetisch abgefeiert, während Haaland frustriert in den Londoner Abendhimmel dreinschaute.

„Der Kerl ist brillant. Ich erinnere mich noch gut an den jungen Ashley Cole, der als Linksverteidiger die Liga aufmischte, und dieser junge Mann macht das Gleiche“, schwärmte Sky -Kommentator Gary Neville vom Torschützen.

Lewis-Skelly auf den Spuren von Wayne Rooney

So konnte Lewis-Skelly am Sonntag sein erstes Premier-League-Tor erzielen und stieg laut Opta im Alter von 18 Jahren und 129 Tagen zum jüngsten Spieler, der in der Premier League gegen den amtierenden Meister ein Tor erzielt hat, seit Wayne Rooney (damals 17 Jahre 150 Tage) auf.