Peinliche Klatsche: Jetzt kündigt Guardiola Konsequenzen an!

Nach der schweren Abreibung beim FC Arsenal müssen sich die Profis von Manchester City auf unruhige Tage einstellen. „In den letzten 20 Minuten sind wir abgestürzt“, sagte Teammanager Pep Guardiola zur Vorstellung seiner Mannschaft beim 1:5 (0:1) in London: „Ich werde mit den Spielern reden, hoffentlich passiert das nicht wieder. Man muss immer seriös bleiben.“

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz (76.) und Ethan Nwaneri (90.+3) hatten am Sonntag in der Schlussphase des Spitzenspiels der Premier League aus einer 3:1-Führung noch ein 5:1 gegen den englischen Fußballmeister gemacht - sehr zum Missfallen Guardiolas.

„Es ist schon die ganze Saison so, wir geben zu viel her“, sagte der Spanier: „Wir wissen, dass das nicht passieren darf.“ Auch dürfe man „die Kontrolle nicht verlieren. Wir hätten drei Tore mehr schießen können, aber die Mannschaft muss stabil sein. Es ist egal, was vorher passiert ist.“ Denn sein Team habe „60 Minuten wirklich gut gespielt“.

Nach dem FA-Cup-Spiel bei Leyton Orient am Samstag tritt ManCity in der Champions League im Hinspiel der Play-offs gegen Real Madrid an.