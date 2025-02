Hammer-Urteil um ManCity gefallen?

Diese Entscheidung könnte weitreichende Konsequenzen haben! Nach übereinstimmenden englischen Medienberichten hat Manchester City einen großen juristischen Erfolg gegen die Premier League errungen. The Times hatte zuerst berichtet.

Die sogenannte Associated Party Transaction (ATP), die im Dezember 2021 in Kraft getreten ist, sollte verhindern, dass Vereine Sponsoringverträge über dem üblichen Wert mit Unternehmen abschließen, die in Verbindung mit den Klub-Eigentümern stehen.