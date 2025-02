Historisches Tor in der Premier League

In der Premier League fällt ein historischer Treffer. Der FC Everton geht sehr schnell in Führung und schreibt damit Geschichte.

Geschichtsträchtiger Treffer in der Premier League ! Der FC Everton ist im Heimspiel gegen Leicester City nach nur 10,18 Sekunden in Führung gegangen. Abdoulaye Doucouré ebnete früh den Weg für den 4:0-Heimsieg .

Mit seinem Führungstreffer schoss der 32-Jährige das schnellste Tor, welches jemals von einer Heimmannschaft in der Premier League erzielt wurde. Hinzu war es generell das viertschnellste Tor der Liga-Historie.

Everton mit drittem Sieg in Folge

Doucouré verfehlte den Allzeitrekord nur um gut zwei Sekunden. Das Ranking führt Shane Long an, der 2019 nach 7,69 Sekunden für FC Southampton im Spiel gegen FC Watford das schnellste Tor der Premiere-League-Geschichte schoss. Dahinter folgen Philip Billing mit 9,11 Sekunden für den AFC Bournemouth in der Saison 2022/23 und Ledley King mit 9,82 Sekunden für Tottenham Hotspur in der Saison 2000/01.