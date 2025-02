Liverpool-Legende kritisiert Nunez: "Einer der größten Fehlschüsse des Jahres"

Hat dieser Fehlschuss noch weitreichende Konsequenzen für den FC Liverpool? Die Reds kamen bei Aston Villa in der Premier League nicht über ein 2:2 hinaus , auch weil Darwin Nunez eine Megachance liegen ließ.

In der Schlussphase spielte Dominik Szoboszlai den Uruguayer mit einem perfekten Pass frei. Doch Nunez verfehlte das leere Tor komplett. Sein Schuss ging am Gehäuse vorbei, wäre gleichzeitig aber auch drüber gegangen.

Und so verpasste es Liverpool, echte Big Points im Meisterkampf zu sammeln. Das Team von Trainer Arne Slot baute seinen Vorsprung zwar vorläufig auf acht Punkte aus, doch der FC Arsenal hat ein Spiel weniger absolviert.

„Wir haben gerade einen Spieler in der Kabine, der sehr geknickt ist und ihr wisst, glaube ich, wer das ist“, erklärte Slot nach dem Spiel und nahm seinen Stürmer anschließend in Schutz: „Ich hätte mir für ihn gewünscht, dass er noch eine Chance bekommt. Ein Spieler mit seinen Fähigkeiten hätte nicht noch so eine Chance ausgelassen.“