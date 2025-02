Schock-Nachricht bei Havertz - sogar OP im Gespräch

Der Arsenal-Profi verletzte sich im Trainingslager in Dubai am Oberschenkel.

Der Offensivspieler des FC Arsenal soll sich nach Informationen von The Athletic Anfang der Woche im Trainingslager in Dubai eine Oberschenkelverletzung zugezogen haben.

Sogar OP bei Havertz im Gespräch

Der Angreifer, der im Sommer 2023 vom FC Chelsea zum Stadtrivalen gewechselt war, würde damit auch für die Viertelfinalspiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League am 20. und 23. März in Mailand und Dortmund gegen Italien ausfallen.