Nach Freispruch: Auch sportlich keine Strafe für Kerr

Die Offensivspielerin hatte einen Polizisten in London im Jahr 2023 als "dumm und weiß" bezeichnet. Am Dienstag wurde sie vor vor dem Kingston Crown Court freigesprochen. Diesen Ausspruch getätigt zu haben, bestritt Kerr vor Gericht nicht. Sie gab jedoch an, sie habe den Polizisten damit nicht rassistisch beleidigen wollen. "Ich habe mit der Aussage versucht auszudrücken, dass die Polizisten aufgrund ihrer Macht und ihres Privilegs niemals verstehen würden, was wir gerade durchgemacht haben", sagte die 31-Jährige.