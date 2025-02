Liverpool-Schreck trifft auf Guardiola

Am Sonntag hatte das Zweitligaschlusslicht die Reds aus dem FA Cup geworfen, das Los hat dem Underdog nun die nächste Star-Auswahl beschert.

Der Sensation folgt das Traumlos: Der englische Fußball-Zweitligist Plymouth Argyle tritt in der fünften Runde des FA Cups beim Starensemble von Manchester City an, das ergab die Auslosung am Montag.