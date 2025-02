Postecoglou rechnet mit viel Spielzeit für Tel

SID 05.02.2025 • 18:15 Uhr Tottenhams Spielweise werde dem 19-Jährigen liegen, glaubt der Spurs-Boss.

Bayern-Leihgabe Mathys Tel wird bei Tottenham Hotspur nach Ansicht von Teammanager Ange Postecoglou deutlich mehr Spielzeit erhalten als zuletzt in München. „Er will spielen, ganz klar. Deswegen ist er hier. Wir haben hier bereits gezeigt, dass er unabhängig von seinem Alter seine Chance bekommt. Unsere Spielweise wird ihm liegen“, sagte der Coach des englischen Premier-League-Klubs am Mittwoch.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den Bayern hatte Tel in dieser Bundesliga-Saison nur zweimal in der Startelf gestanden. Der 19-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis, Tottenham sicherte sich aber eine Kaufoption, die Medienberichten zufolge bei 55 Millionen Euro liegen soll. „Mit unseren Aufgaben in den nächsten Monaten und, was noch wichtiger ist, mit dem, was wir danach aufbauen, passt er perfekt zu uns“, sagte Postecoglou.

Auf die Frage, ob er das Gefühl habe, dass der französische U21-Nationalspieler voll und ganz hinter den Spurs stehe, sagte Postecoglou: „Ja, hundertprozentig. Ich bin mir mehr als hundertprozentig sicher, weil er sich so viel Zeit genommen und alles so gewissenhaft geprüft hat, als er sich für uns entschieden hat.“ Tel soll einen Wechsel nach Tottenham Anfang des Jahres noch abgelehnt haben.