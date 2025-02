Premier League: "Peinlicher Vorfall" rettet wohl de Ligt

Mit viel Glück entgeht Manchester United der dritten Premier-League-Pleite in Serie. Ein Ex-Schiedsrichter spricht von einem peinlichen Vorfall.

Zur Erinnerung: In der Nachspielzeit des 2:2 im Goodison Park hatte Schiedsrichter Andy Madley nach einem Zweikampf zwischen den United-Verteidigern Matthijs de Ligt und Harry Maguire sowie Evertons Ashley Young auf Elfmeter entschieden .

Schwere Vorwürfe von Ex-Schiedsrichter

Halsey zufolge habe das „Premier League Match Center in den sozialen Medien gepostet, dass Harry Maguires Aktion an Young überprüft wurde”, bei der allerdings „kein Foul begangen“ worden war. Allerdings solle „nicht berücksichtigt“ worden sein, „dass de Ligt Young am Trikot gezogen hatte“.