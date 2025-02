Slot bereut Ausraster in Liverpool-Derby

Teammanager Arne Slot vom englischen Premier-League-Tabellenführer FC Liverpool hat nach seinem Ausraster im Merseyside-Derby unter der Woche Reue gezeigt. Beim dramatischen Last-Minute-Remis gegen Rivale FC Everton (2:2) hätten „viele Dinge in der Nachspielzeit“ dazu geführt, „dass ich ziemlich emotional war“, gab der 46-Jährige am Freitag rückblickend zu.

Völlig irres Finish im Derby

Nach dem Ausgleich von James Tarkowski in der achten Minute der Nachspielzeit waren die Emotionen hochgekocht. Evertons Abdoulaye Doucouré jubelte nach Abpfiff vor den Liverpool-Fans, es kam zu einer Rudelbildung, an der weitere Spieler, Offizielle, Ordner und sogar Polizisten beteiligt waren. Doucouré und Reds-Spieler Curtis Jones sahen Gelb-Rot, Slot und sein Co-Trainer Sipke Hulshoff sogar glatt Rot.

Was genau passiert war oder gesagt wurde, behielt Slot auch mit zwei Tagen Abstand für sich. "Fußball ist ein emotionaler Sport und manchmal treffen Menschen falsche Entscheidungen. Genau das habe ich getan", sagte der Nachfolger von Jürgen Klopp. Everton-Coach David Moyes nahm seinen Kollegen in Schutz: "Es zeigt, dass ihm sein Verein am Herzen liegt und er für seine Spieler kämpft", sagte der 61-Jährige.