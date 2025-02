Tel feiert in Premier League: Brutal wichtiger Erfolg für Bayern-Leihgabe!

Die Tottenham Hotspur holen einen ganz wichtigen Sieg in der Premier League - Mathys Tel reibt sich auf, bleibt aber glücklos.

Mathys Tel hat mit Tottenham Hotspur in der Premier League einen elementar wichtigen Sieg gefeiert. Im Krisen-Duell mit Rekordmeister Manchester United setzte das neue Team des Bayern-Leihspielers mit 1:0 durch.

Die Spurs ließen United damit in der Tabelle hinter sich und rückten auf Rang zwölf vor. Die Red Devils bleiben Fünfzehnter.

Für den einzigen Treffer der Partie sorgte James Maddison in der 13. Spielminute.

Freund: Tel muss den nächsten Schritt machen

Tel reibt sich vergeblich auf

Wie auch schon in seinen ersten Spielen für die Spurs rieb sich Tel komplett auf, versuchte auch defensiv immer wieder zu helfen.

Vor allem bei so mancher Kontersituation war seine Entscheidungsfindung aber nicht gut. Letztlich standen 43 Ballkontakte und sieben Schüsse zu Buche. Einer seiner Versuche kam dabei aufs Tor.

So wichtig der Sieg für die Spurs war, so niederschmetternd war die Niederlage für United - es war die zwölfte Pleite im 25. Spiel. Ähnlich schlecht (13 Niederlagen) waren sie zu diesem Zeitpunkt zuletzt in der Saison 1973/74. Damals stiegen sie ab.