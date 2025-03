Das Wunderkind, das Moukoko hinter sich lässt

Trotz der 2:3-Niederlage der jungen Gunners am Freitagabend war der offensive Mittelfeldspieler der herausragende Akteur auf dem Platz und sendete eine klare Botschaft an Arsenal-Trainer Mikel Arteta.

Noch in der Nachspielzeit hatte der Engländer, der erst im Dezember 15 geworden war, die Chance, das Spiel für Arsenals U18-Auswahl zu entscheiden, doch sein Linksschuss wurde von United-Torhüter William Murdock pariert. Schließlich gewann Manchester die Partie in der Verlängerung.

Für Dowman war das Spiel gegen Manchester United nicht nur sein erstes Pflichtspiel im Emirates Stadium, sondern auch ein klares Statement an die Fußballwelt: Arsenal hat einen zukünftigen Superstar in seinen Reihen.

Arteta und die Fans sind begeistert

Bereits mit 14 Jahren hatte Dowman in der U21-Mannschaft der Gunners debütiert. Durch sein Tor gegen Atalanta Bergamo im vergangenen September stieg er zum jüngsten Torschützen der UEFA Youth League auf (14 Jahre und 263 Tage), löste damit Youssoufa Moukoko ab, der den Rekord zuvor innehatte.

Die Arsenal-Fans feierten ihn in den sozialen Medien als „Generationstalent“ und „zukünftigen Star“. Ein Fan schrieb begeistert: „Max Dowman ist nicht von dieser Welt!“.

Der steile Aufstieg

Der gebürtige Engländer entwickelte sich in der renommierten Hale-End-Akademie von Arsenal zu einem der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs.

Bereits im Alter von 13 Jahren feierte er sein Debüt für die U18-Mannschaft der Gunners. Er stellte einen weiteren Rekord auf, indem er mit gerade einmal 14 Jahren und 336 Tagen der jüngste Spieler wurde, der jemals in der Premier League 2 spielte.

Die Profimannschaft ruft

Trotz seines jungen Alters trainiert das Talent regelmäßig mit der ersten Mannschaft von Arsenal und nahm im Januar am Trainingslager in Dubai teil.

„Im Moment gibt es in der Gesetzgebung viele Einschränkungen für sein Alter, was in anderen Ländern nicht einmal erwähnt wird. Es ist auch sehr schwierig, das zu ändern“, meinte Arteta über die noch verhinderte Möglichkeit, Dowman bei den Profis einzusetzen.