Elfmetertöter Leno: "Manchmal wie im Casino"

Bernd Leno hatte zwar den richtigen Riecher, wurde in Old Trafford aber auch durch eine Portion Glück zum Matchwinner. „Manchmal ist es beim Elfmeterschießen wie im Casino. Heute haben wir im Roulette gewonnen“, sagte der Torhüter des FC Fulham nach dem Triumph im FA Cup bei Titelverteidiger Manchester United: „Es fühlt sich großartig an.“

Vor dem Versuch von Lindelöf half dem 32-Jährigen eine innere Stimme. „Ich habe komplett umgedacht. Erst wollte ich nach links gehen. Aber irgendwas im Kopf hat mir gesagt: Geh nach rechts“, so Leno, „zum Glück war das die richtige Entscheidung.“

Calvin Bassey brachte die Gäste in Führung (45.+1), Fernandes erzwang für United die Verlängerung (71.). Beim Stand von 3:3 hielt Leno erst rechts unten gegen den Schweden Lindelöf, dann in der anderen Ecke gegen den Niederländer Zirkzee - das Spiel war entschieden. Im Viertelfinale trifft Fulham am 29. März auf Premier-League-Konkurrent Crystal Palace.