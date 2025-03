Erste Nominierung: Tuchel sorgt für Überraschungen

Englands neuer Fußball-Nationaltrainer Thomas Tuchel hat mit seiner ersten Nominierung für einige Überraschungen gesorgt. Der frühere Dortmunder und Münchner Bundesligacoach setzt in der kommenden Länderspielperiode neben den Leistungsträgern wie Bayerns Torjäger Harry Kane oder Real Madrids Jude Bellingham auch auf die Rückkehrer Marcus Rashford und Jordan Henderson sowie zwei Debütanten.

Der Vize-Europameister trifft am nächsten Freitag zum Auftakt der WM-Qualifikation auf Albanien, drei Tage später empfangen die Three Lions die Mannschaft aus Lettland. Mit dabei sind erstmals Abwehrriese Dan Burn von Newcastle United und Arsenals Linksverteidigertalent Myles Lewis-Skelly. In Tuchels 26er-Kader fehlen unter anderem Jack Grealish von Manchester City und Arsenals verletzter Topstar Bukayo Saka.