Ex-Kollege von Ronaldo leitet eigenes Milliarden-Unternehmen

Der Franzose hat vor etwas mehr als zehn Jahren die Firma AxisStar gemeinsam mit Kate Hamer gegründet und führt sie gemeinsam mit ihr als CEO an. Das Unternehmen dient als private Plattform, die professionelle Sportler und Entertainer mit vertrauenswürdigen Partnern vernetzt. AxisStars bietet Unterstützung in den Bereichen Karriereplanung, finanzielles Management und persönliche Entwicklung für über 550 Kunden.

Sahas Geschäftspartnerin Kate Hamer spricht in einer Pressemitteilung über den Ex-Stürmer: „Seitdem er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat, ist Louis in die Geschäftswelt gewechselt. Dort hat er seine Erfahrung genutzt, um Angebote zu entwickeln, um Sportler und andere Menschen in der Öffentlichkeit in ihrer Karriere zu unterstützen.“