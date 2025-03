FA-Cup: Manchester City gelingt Sprung ins Halbfinale

Manchester City hat die letzte Titelchance in dieser Saison am Leben erhalten. Doch gegen Bournemouth wackelte das Team von Pep Guardiola lange.

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat die letzte Titelchance in dieser Saison am Leben erhalten, zittert aber um seinen angeschlagenen Superstar Erling Haaland. Das Team von Pep Guardiola setzte sich nach einem misslungenem Start noch mit 2:1 (0:1) beim AFC Bournemouth durch und zog so in das Halbfinale des FA-Cups ein.