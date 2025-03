FA Cup: Nottingham nach Elfmeterkrimi im Viertelfinale

Das Überraschungsteam der Premier League kann gegen Außenseiter Ipswich lange keine Entscheidung erzwingen. Am Ende wird Torwart Sels zum Pokalhelden.

Das Achtelfinalmatch nahm erst Fahrt auf, als die Gäste in der 53. Minute durch ein Tor von George Hirst in Führung gegangen waren. Gastgeber Nottingham konnte in der 68. Minute durch Ryan Yates zum 1:1 ausgleichen.