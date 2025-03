FA-Cup: Wembley-Träume von Leno und Hürzeler geplatzt

Die Träume von Bernd Leno und Fabian Hürzeler vom Finale des FA-Cups in Wembley sind geplatzt. Torwart Leno verlor am Samstag im Viertelfinale mit Premier-League-Klub FC Fulham 0:3 (0:2) gegen den Ligarivalen Crystal Palace. Teammanager Hürzeler unterlag mit Brighton & Hove Albion in einem weiteren Erstliga-Duell der Überraschungsmannschaft von Nottingham Forest mit 3:4 im Elfmeterschießen.