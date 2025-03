"Massiv unfair": Bayern-Leihgabe droht düsteres Szenario

Mathys Tel hat sich beim glücklichen Remis der Tottenham Hotspur gegen Außenseiter Bournemouth in gewohnter Position wiedergefunden: auf der Ersatzbank.

Wie schon so häufig beim FC Bayern musste der junge Franzose beim 2:2 vor heimischem Publikum tatenlos zusehen. Dabei hatte Trainer Ange Postecoglou vor der Partie noch angedeutet, die Leihgabe aus München in neuer Rolle ausprobieren zu wollen.

Kritik an Tel „massiv unfair“

Nicht alle Experten können das nachvollziehen. Der Ex-Profi Troy Deeney hält die Kritik für „massiv unfair“. Tel sei vor eine schier unlösbare Aufgabe gestellt worden, sagte er bei talkSPORT . „Du versuchst, ein Team kennenzulernen, ein Team, das dezimiert und verletzungsanfällig ist. Tel habe noch nicht genug Spiele in England absolviert, um überhaupt „zu wissen, wer er ist“.

Nicht nur für Tel geht es um alles

Fest steht: Bislang war Tels Entscheidung für die Spurs nicht vom erhofften Erfolg gekrönt. Sportlich steht er ebenso wie sein Team und sein Trainer am Scheideweg. Am Donnerstag kommt es in der Europa League zum immens wichtigen Achtelfinal-Rückspiel gegen AZ Alkmaar.