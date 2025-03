Nach Horror-Tritt: Mateta vor Comeback

25 Stiche nach Horror-Tritt

Roberts hatte Mateta nach einer missglückten Rettungsaktion mit den Stollen am Kopf getroffen, woraufhin der Stürmer mit 25 Stichen am linken Ohr genäht werden musste. Der Keeper von Millwall wurde in der Folge für sechs Spiele gesperrt, Mateta will nun mit einer Schutzmaske auflaufen.