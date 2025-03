Premier League: United hilft dem Erzrivalen

Kapitän Bruno Fernandes (45.+2) brachte die Gastgeber im Old Trafford mit einem direkten Freistoß in Führung. Arsenal war zwar die spielbestimmende Mannschaft, wurde aber nur selten gefährlich. In der 74. Minute glich Declan Rice dennoch aus. In der Schlussphase hatten beide Teams große Chancen auf den Sieg, vor allem die Red Devils vergaben mehrere Hochkaräter.