Premier League: "Brutale Tat!" Mega-Parade lässt Kommentator ausrasten

Was für eine Aktion! Torhüter Alphonse Aréola hat am Montagabend mit einer unfassbaren Parade auf sich aufmerksam gemacht - und Sky -Kommentator Joachim Hebel ausrasten lassen.

Der französische Schlussmann von West Ham United wurde im Premier-League-Spiel gegen Newcastle United (0:1) zwischenzeitlich zum Helden und ließ die Fans im London Stadium eskalieren, als er in der 61. Minute ein Eigentor von Innenverteidiger Max Kilman spektakulär verhinderte.

Aréola kratzt Ball von der Linie

Newcastle war in Person von Jacob Murphy auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durchgedrungen, anschließend gab der 30-Jährige den Ball in die Mitte des Sechzehners zurück. Dort wollte Kilman den Ball ungestört klären, schoss sich allerdings selbst an und beförderte das Leder gefährlich gen eigenes Tor.