Premier League: Manchester Citys nächstes Juwel

Er trifft, er glänzt, er klopft an die Tür der ersten Mannschaft: Nico O’Reilly sorgt bei Manchester City für Furore.

Manchester Citys Akademie hat in den vergangenen Jahren immer wieder Top-Talente hervorgebracht – mit Nico O’Reilly scheint das nächste große Versprechen bereit für den Durchbruch.

Wer den 19-Jährigen in den Jugendmannschaften verfolgt hat, wusste schon früh: Da kommt einer, der den Unterschied machen kann.

Der Durchbruch im FA Cup

Die Partie begann schwierig - City dominierte zwar das Spiel, geriet aber in der 38. Minute überraschend in Rückstand. Kurz vor der Halbzeitpause schlug O’Reilly zu: Nach einer präzisen Flanke von Kevin De Bruyne stieg er im Strafraum hoch und köpfte den Ball unhaltbar in die Maschen. Ein wichtiges Tor, das City zurück ins Spiel brachte.