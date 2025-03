Sorgen um Haaland! City gibt Update

Manchester City veröffentlicht eine erste Meldung zum Gesundheitszustand von Erling Haaland. Der Norweger hat sich am Sonntag im FA-Cup verletzt.

Manchester City veröffentlicht eine erste Meldung zum Gesundheitszustand von Erling Haaland. Der Norweger hat sich am Sonntag im FA-Cup verletzt.

Manchester City muss für mindestens einige Wochen auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. Der Norweger habe im FA-Cup-Viertelfinale beim AFC Bournemouth (2:1) am Sonntag eine nicht näher definierte Verletzung des linken Knöchels erlitten, teilte der Verein am Montagabend mit.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

„Erling hat sich am Montagmorgen in Manchester ersten Tests unterzogen und wird nun einen Spezialisten aufsuchen, um das volle Ausmaß der Verletzung festzustellen“, hieß es in der Mitteilung. Die Untersuchungen müssten jedoch fortgesetzt werden, um eine vollständige Diagnose zu erhalten.