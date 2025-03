Tritt in England ein völlig absurdes Szenario ein?

Ein völlig absurdes Szenario könnte in England Realität werden: Dafür müssten jedoch noch einige unwahrscheinliche Bedingungen eintreten.

Ein völlig absurdes Szenario könnte in England Realität werden: Dafür müssten jedoch noch einige unwahrscheinliche Bedingungen eintreten.

Newcastle United hat sich mit einem Sieg gegen Liverpool den Titel im League Cup gesichert . Der Erfolg der Magpies hat auch direkte Auswirkungen auf die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb in England. Denn: Newcastle hat somit eigentlich einen Platz in der Playoff-Phase der Conference League für die kommende Spielzeit sicher.

Sollte Newcastle, derzeit auf Platz sechs in der Premier League platziert, sich jedoch über die Liga bereits für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren, würde die nächstbeste Mannschaft in der Ligatabelle den Platz von Newcastle in der Conference League übernehmen.