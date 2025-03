Tuchel vor England-Debüt: "Bin ein bisschen nervös"

SID 20.03.2025 • 15:16 Uhr Der neue Nationaltrainer ist heiß auf sein erstes Spiel mit den Three Lions und hofft auf ein Spektakel für die Fans.

Ein ausverkauftes Wembley-Stadion zum Debüt: Thomas Tuchel ist heiß auf sein erstes Spiel als Nationaltrainer von England am Freitag in London. „Ein bisschen nervös bin ich schon, aber das gehört dazu. Ich bin vor Spielen immer ein bisschen nervös, und das wird auch dieses Mal nicht anders sein“, sagte der 51-Jährige bei einer Pressekonferenz vor dem Start in die WM-Qualifikation gegen Albanien (20.45 Uhr/DAZN): „Die Vorfreude auf das erste Spiel ist riesig. Ich muss die Leute dazu bringen, an mich zu glauben.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Als Nachfolger von Gareth Southgate will Tuchel den Three Lions um Kapitän Harry Kane von Bayern München einen risikoreicheren Stil verpassen. „Wir wollen mit dem Hunger und der Freude am Gewinnen spielen - und nicht mit der Angst zu verlieren“, sagte Tuchel.

Der Deutsche zeigte sich nach den ersten Tagen und Trainingseinheiten mit seinem Team begeistert von den Spielern. „Sie haben mich beim ersten gemeinsamen Mittagessen und in der ersten Trainingseinheit daran erinnert, warum ich so begeistert von dem Job war - ihretwegen“, sagte Tuchel, der seinen Dienst offiziell am 1. Januar angetreten hat: „Sie haben sich hervorragend verhalten und als Gruppe interagiert. Auf dem Spielfeld waren sie fantastisch, wir hatten qualitativ hochwertige und sehr scharfe Trainingseinheiten. Jeder war bereit, sein Bestes zu geben, es herrschte eine gute Energie und eine gute Atmosphäre.“

Tuchel wünscht sich, dass die Fans bei seinem Debüt ein Spektakel zu sehen bekommen. „Ich hoffe so sehr, dass sie sehen können, was ich jeden Tag sehe. Was ich in den letzten Tagen gesehen habe, war erstaunlich und es war einfach eine Freude, zuzusehen und dabei zu sein“, sagte er: „Hoffentlich können wir diese Energie und diesen Hunger auch morgen in das Spiel mitnehmen.“

{ "placeholderType": "MREC" }