Nur ein Tor fehlte für Liverpools Meisterfeier

Der FC Arsenal kommt gegen Crystal Palace zu einem 2:2, damit fällt die Titelentscheidung in England frühestens am Wochenende.

Der FC Arsenal kommt gegen Crystal Palace zu einem 2:2, damit fällt die Titelentscheidung in England frühestens am Wochenende.

Der FC Arsenal hat die Meisterfeier des FC Liverpool erneut verschoben. Die Gunners kamen gegen Crystal Palace am Mittwochabend in der Premier League zu einem 2:2 (2:1) und verkürzten den Rückstand zum Spitzenreiter auf zwölf Punkte, damit fällt die Titelentscheidung in England frühestens am Wochenende. Die Reds hätten schon im Falle eines Unentschieden gegen Tottenham Hotspur am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) ihre 20. Meisterschaft sicher.