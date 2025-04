Vor Tuchels Augen: Chelsea ringt Tottenham nieder

Mit dem fünften Heimsieg in Folge hat der FC Chelsea den nächsten Schritt Richtung Champions League gemacht. Die Blues setzten sich im London-Derby gegen Tottenham Hotspur mit 1:0 (0:0) durch und sprangen in der englischen Premier League wieder auf den vierten Tabellenplatz. Der argentinische Weltmeister Enzo Fernández erzielte das entscheidende Tor (50.) an der Stamford Bridge.

Die enttäuschenden Spurs, am 10. und 17. April Gegner von Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League, hängen dagegen nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen im unteren Tabellenmittelfeld fest. Es droht die schlechteste Saison in der Premier League.

Tuchel sieht Chelsea-Sieg

Unter den Augen von Englands Trainer Thomas Tuchel dominierte Chelsea von der ersten Minute an das Spiel und hatte Pech mit einem frühen kuriosen Pfostentreffer: Micky van de Ven schoss bei einem Rettungsversuch Blues-Stürmer Nicolas Jackson an, der Ball knallte ans Aluminium (1.). Nach einer Flanke von Marc Cucurella traf Malo Gusto das Außennetz (7.). Nach einer scharfen Hereingabe von Cole Palmer rettete Destiny Udogie in höchster Not vor Fernández (19.).