Chelsea nach Arbeitssieg vorübergehend auf Platz vier

Der englische Topklub FC Chelsea hat im Kampf um die Champions League wichtige Punkte eingefahren. Die Mannschaft von Teammanager Enzo Maresca bezwang am Samstag den FC Everton am 34. Spieltag der Premier League mit 1:0 (1:0) und sprang vorübergehend auf Rang vier.

Stürmer Nicolas Jackson erzielte den Siegtreffer (27.) für die Londoner, die sich an Nottingham Forest und Newcastle United vorbei schoben. Beide Klubs haben eine Partie weniger absolviert als Chelsea. Überraschungsteam Nottingham ist am Sonntag (17.30 Uhr) im Halbfinale des FA Cups gegen Manchester City gefordert und hat in der Liga spielfrei. Newcastle trifft am Nachmittag (16 Uhr) auf Abstiegskandidat Ipswich Town.