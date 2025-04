Ekstase in Manchester: City bejubelt späten Lucky Punch

Bernardo Silva (7.) brachte City mit Torwart Stefan Ortega und Ilkay Gündogan, aber weiterhin ohne Stürmerstar Erling Haaland, früh in Führung. Marcus Rashford glich per Elfmeter nach Videobeweis (18.) für Villa, das zuletzt fünf Siege in Serie geholt hatte, aus. Matheus Nunes gelang spät (90.+4) jedoch der umjubelte Siegtreffer. City hat nun 61 Punkte nach 34 Spielen auf dem Konto. Dahinter folgen Nottingham (60/33), Newcastle (59/33), Aston Villa (58/34) und Chelsea (57/33).