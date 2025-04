England: Newcastle hält Königsklassen-Kurs

Der viermalige englische Meister Newcastle United darf auf Rückkehr in die Champions League hoffen. Newcastle gewann am Montagabend in der Premier League 3:0 (3:0) bei Kellerkind Leicester City. Durch den Sieg haben die Magpies Meister Manchester City überholt und rangieren auf Platz fünf. Newcastle ist punktgleich mit dem FC Chelsea auf Rang vier, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen. Zuletzt spielte United in der Saison 2023/24 in der Königsklasse.