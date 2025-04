Englische Presse feiert Aufstiegsheld Farke

SPORT1 22.04.2025 • 12:55 Uhr Daniel Farke steigt mit Leeds United in die Premier League auf. Auch der FC Burnley kehrt ins englische Oberhaus zurück, die nationale Presse feiert beide Aufsteiger für das Spektakel an Ostermontag ab.

Oster-Spektakel in England! Mit Leeds United und dem FC Burnley haben am Montag zwei Klubs den Aufstieg in die Premier League perfekt gemacht. Gefeierter Held in Leeds ist Cheftrainer Daniel Farke, der nach 2019 und 2021 (mit Norwich City) zum dritten Mal aus der Championship ins englische Oberhaus aufstieg.

„Dies ist einer der emotionalsten Klubs in diesem Land, daher ist es nie einfach - es ist ein schweres Trikot, das wir tragen, und wir haben es in großartigem Stil geschafft“, erklärte Farke. „Wir haben es verdient, wir sind wieder da, wo wir hingehören.“

Mit 6:0 fegte Leeds United seinen Gegner Stoke City vom Feld. Weil wenig später auch der FC Burnley Aufstiegskonkurrenten Sheffield United mit 2:1 besiegte, war Leeds' Aufstieg perfekt. Die englische Presse feiert beide zukünftigen Erstligisten für das Spektakel an Ostermontag ab.

Leeds jubelt an einem „chaotischen Montag“

Daily Star: „Leeds und Burnley steigen an einem chaotischen Montag in die Premier League auf. Die Mannschaft von Daniel Farke war am Ostermontag in Feierlaune, als sie Stoke City mit dem Selbstvertrauen eines Teams, das bereits in der Premier League spielt, aus dem Weg räumte.“

The Telegraph: „Hinter Daniel Farkes kühlem Äußeren verbirgt sich die schiere Entschlossenheit, mit der er und seine Mannschaft den Weg zurück in die erste Liga gegangen sind.“

The Sun: „Die Crème de la Prem!“ Leeds United und Burnley steigen in die Premier League auf.

Aufstiegsrivale Sheffield „untröstlich“

The Guardian: „Die Spieler von Leeds verfolgten den Sieg von Burnley, während sie auf die Bestätigung ihres eigenen Schicksals warteten, nachdem sie zuvor Stoke mit 6:0 besiegt hatten, um Farkes drittem Aufstieg näher zu kommen. Leeds und Burnley liegen mit 94 Punkten gleichauf, und es bleiben noch zwei Spiele, um das Rennen um den Titel zu entscheiden.

Mirror: „Leeds und Burnley steigen beide wieder in die Premier League auf, während die Rivalen untröstlich sind. Während Leeds aus der Ferne zusah, machte Burnley keinen Fehler und gewann mit 2:1 gegen den Aufstiegsrivalen, was sowohl in Lancashire als auch in Yorkshire zu Jubelszenen führte.“

