Experten-Kritik an Ex-Bayern-Spieler Zirkzee

„Er kennt seine Position nicht“, sagte O’Neill am Rande der 0:1-Niederlage von ManUnited bei Nottingham Forest bei TNT Sports . Expertenkollege Rio Ferdinand sah in Zirkzee eine falsche Neun. „Du hast gesagt, Neuneinhalb - das muss eine Schuhgröße sein“, entgegnete O’Neill.

Der 73-Jährige sah in der unklar definierten Rolle ein Problem. „Das ist eine schöne Position. Du kannst verschwinden. Man ist keine Nummer 9, also muss man sich nicht ums Toreschießen kümmern, man ist keine Nummer 10, weil man nicht kreativ ist.“

Experte von Zirkzee-Transfer überrascht

Zirkzee traf zuletzt Anfang Dezember

Nach Leihen an Parma und Anderlecht wechselte Zirkzee 2022 zu Bologna. In der vergangenen Saison hatte er in der Serie A mit elf Toren und vier Assists großen Anteil an der überraschenden Qualifikation für die Champions League.