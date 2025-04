Füllkrug nach Heim-Tor: "Habe acht Monate darauf gewartet"

Füllkrug war zuvor letztmals am 10. Januar im Drittrundenspiel des FA Cup bei Aston Villa (1:2) im Einsatz gewesen, danach fehlte er wegen einer Oberschenkelverletzung. Zum Sieg reichte es gegen Bournemouth am 31. Spieltag der Premier League aber nicht, die seit vier Partien sieglosen Hammers liegen in der Tabelle nur auf Rang 15.