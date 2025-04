Füllkrug wird deutlich: "Wir waren scheiße"

Nationalspieler Niclas Füllkrug hat sich nach dem nächsten Rückschlag in der Premier League in Rage geredet. „Es ist ein Einstellungsproblem“, sagte Füllkrug nach dem 1:1 (0:0) im Heimspiel mit West Ham United gegen den FC Southampton bei Sky Sports: „Ich bin sehr wütend heute. Nicht enttäuscht, nur wütend, was wir nach dem Tor gemacht haben.“

Gegen den Tabellenletzten, der bereits vor der Partie als erster Absteiger festgestanden hatte, gab West Ham eine Führung her. Den deutschen Stürmer nervte vor allem eines: "Die Motivation, tut mir leid, wir waren scheiße", betonte er: "Ich bin sehr, sehr wütend, dass wir so gespielt haben. Es ist nicht das erste Mal, dass wir ein Tor schießen, und beim nächsten Torschuss schießen wir den Ball einfach weit, wir versuchen nicht mehr, Fußball zu spielen. Wir gehen einfach unter."

Durch das Unentschieden liegen die Hammers weiterhin auf Rang 16, könnten diesen aber wieder an die Wolverhampton Wanderers verlieren. Füllkrug nahm seine Mannschaft in der Schlussphase einer missratenen Saison in die Pflicht. "Wir müssen einen Weg finden, um zusammenzuhalten, um eine Idee zu haben, wohin wir gehen wollen, was wir tun wollen", forderte der 32-Jährige: "Der Trainer hat klare Vorstellungen, was er will, aber wir müssen alles tun, jeder muss es tun."