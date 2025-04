Guardiola: "Fünf bis sieben Wochen" Pause für Haaland

Der englische Fußball-Meister Manchester City muss „fünf bis sieben Wochen“ auf Stürmerstar Erling Haaland verzichten. Das gab Teammanager Pep Guardiola am Dienstag bekannt. Der Norweger hatte am Sonntag im FA-Cup-Viertelfinale beim AFC Bournemouth (2:1) eine nicht näher definierte Verletzung des linken Knöchels erlitten, war angeschlagen ausgewechselt worden und musste das Stadion auf Krücken sowie mit einem Spezialschuh verlassen.

City hatte bereits am Montag mitgeteilt, dass die Erwartung sei, „dass Erling rechtzeitig wieder fit wird, um eine Rolle während der restlichen Saison einschließlich der Klub-WM spielen zu können“. Das Turnier in den USA beginnt am 14. Juni. In der Premier League bangt Manchester neun Spiele vor Saisonende noch um den erneuten Einzug in die Champions League. Derzeit ist ManCity nur Fünfter, mit jeweils einem Punkt Vorsprung auf Newcastle United und Brighton and Hove Albion.