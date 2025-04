"Ich bin sehr wütend": Füllkrug schimpft in TV-Interview

SPORT1 19.04.2025 • 23:46 Uhr Niclas Füllkrug verpasst mit West Ham United einen Sieg gegen den Tabellenletzten. Nach der Partie wird der DFB-Stürmer deutlich.

Nach dem unbefriedigenden 1:1 gegen Premier-League-Schlusslicht FC Southampton hat Nationalspieler Niclas Füllkrug kein Blatt vor den Mund genommen.

„Ich bin sehr, sehr wütend, dass wir so gespielt haben, denn wir hatten einige Minuten, in denen wir gezeigt haben, was wir gegen einen solchen Gegner zu Hause leisten können“, betonte der Angreifer von West Ham United bei Sky Sports und wurde deutlich: „Aber die Motivation, tut mir leid, wir waren scheiße. Ich bin sehr wütend.“

Als Füllkrug in der 80. Minute ausgewechselt wurde, lag sein Team durch den Treffer von Jarrod Bowen (47.) in Führung. Lesley Ugochukwu (90.+3) sorgte in letzter Sekunde für den Ausgleich.

Füllkrug: So funktioniert es nicht

Füllkrug analysierte weiter: „Wir können 65 Minuten mit Ballbesitz spielen, auch wenn es nicht perfekt ist. Aber wir versuchen zu spielen. Wir versuchen, Chancen zu kreieren, wir versuchen, ein Tor zu schießen. Dann schießen wir ein Tor und danach versucht die eine Hälfte der Mannschaft, wieder ein Tor zu schießen, und die andere Hälfte der Mannschaft versucht nur, sehr tief zu verteidigen.“ Das sei nicht die Art, „wie es funktioniert“.

Der DFB-Stürmer forderte: „Wir müssen einen Weg finden, um zusammenzuhalten, um eine Idee zu haben, wohin wir gehen wollen, was wir tun wollen. Der Trainer hat klare Vorstellungen, was er will, aber wir müssen alles tun, jeder muss es tun.“

West Ham belegt derzeit den 16. Platz in der Premier League. Der Abstand auf die Abstiegsränge beträgt zwar komfortable 15 Punkte, allerdings haben sich die „Hammers“ mehr vorgestellt.