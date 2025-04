Manchester United streicht umstrittenen Star wohl aus Kader

Manchester United trifft in der Premier League auf Newcastle United - und verzichtet dabei offenbar auf Torhüter André Onana.

ESPN berichtet, dass der umstrittene Torhüter für die Partie aus dem Kader gestrichen wurde. The Athletic sprach davon, dass der Kameruner eine Pause bekomme.

Öffentlicher Zwist mit Matic

Onana sei versichert worden, dass er auch weiterhin Stammtorhüter unter Trainer Ruben Amorim bleiben könne. So sei es möglich, dass der 29-Jährige beim Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League am kommenden Donnerstag gegen Olympique Lyon (21 Uhr im LIVETICKER) wieder zwischen den Pfosten steht.