Real-Star vor Einstieg bei Traditionsklub

Wie unter anderem The Sun berichtete, soll der Mittelfeldregisseur von Real Madrid bereits eine Vereinbarung mit dem Traditionsklub aus Wales getroffen haben. Wie hoch das Investment ist, blieb noch unklar.

Modrics Vertrag endet im Sommer

Auf Modrics Spielerkarriere soll die Beteiligung keinen Einfluss haben. Der Vertrag des 39-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Modric, der Swansea aus seiner Zeit bei Tottenham Hotspur kennt, will aber offenbar bleiben.

Die „Swans“ liegen derzeit auf Rang zwölf der Championship. Der Einzug in die Playoffs ist nur noch theoretisch machbar. Zuletzt spielte Swansea in der Saison 2017/18 in der Premier League.