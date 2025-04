7-Tore-Spektakel: Scheidender Superstar rettet Pep!

Der englische Fußballmeister Manchester City hat in seiner wechselhaften Saison die Chance auf die Teilnahme an der Champions League eindrucksvoll gewahrt.

De Bruyne wie zu seinen besten Zeiten

Neue VAR-Technologie kommt gleich zum Einsatz

Ihre Premiere in der englischen Eliteklasse feierte die halbautomatische Abseitstechnik - unter den Augen von Schiri-Boss Howard Webb und seiner Ehefrau Bibiana Steinhaus-Webb, die mittlerweile als Referee-Funktionärin beim Weltverband FIFA arbeitet. In der Bundesliga soll die Technik zur neuen Spielzeit eingeführt werden. In Italien, Spanien und in der Champions League kommt sie bereits zum Einsatz.