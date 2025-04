Nach Aufstieg: Viel Lob für Farke

Der ehemalige Bremer Bundesligaprofi Ilja Grujew sieht in der Ruhe und Gelassenheit seines Teammanagers Daniel Farke den Hauptgrund für den Aufstieg von Leeds United in die Premier League. "Seine größte Stärke ist es, dass er auch ruhig geblieben ist, wenn mal ein oder zwei Wochen die Ergebnisse nicht optimal waren", sagte Grujew über den Ex-Coach von Borussia Mönchengladbach und ergänzte: "Wir haben über einen sehr großen Teil der Saison einen dominanten und überzeugenden Fußball gespielt. Daran hat unser Trainer Daniel Farke auf jeden Fall einen sehr großen Anteil."

Leeds hatte am Ostermontag die Rückkehr in die Premier League perfekt gemacht. Als erst zweiter Coach überhaupt steigt Farke damit zum dritten Mal in Englands Eliteliga auf und tritt damit in die Fußstapfen von Trainer-Ikone Neil Warnock. Farke hatte 2019 und 2021 bereits Norwich City nach oben geführt.