Kritik an deutscher Presse wegen Tel

Seit Anfang Februar gehört Stürmer Mathys Tel als Leihspieler zum Kader von Tottenham Hotspur . Doch obwohl der junge Franzose erst seit gut zwei Monaten in der Premier League spielt, gibt es bereits unzählige Berichte, ob, wann und zu welchen Konditionen er zum FC Bayern zurückkehren wird - oder eben nicht.

„Man sollte nicht alles glauben, was in der deutschen Presse steht“, sagte er - und fügte hinzu: „Das gilt heutzutage eigentlich für die Presse überall. Wobei ich nicht Presse sagen sollte, sondern Informationen im Allgemeinen. Die Zeiten, in denen alles doppelt und dreifach gecheckt, und mit drei Quellen abgeglichen wurde, sind lange vorbei.“