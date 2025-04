United-Legende zerlegt Ex-Klub: "Nur Bluffer"

Manchester United geht in der Premier League bei Newcastle United unter und stellt mehrere Negativrekorde auf. Nach dem Spiel schießt Roy Keane heftig gegen seinen ehemaligen Klub.

Nach dieser erneuten Blamage liegen die Nerven bei Manchester United endgültig blank. Der einstige Dominator des englischen Fußballs ging am Wochenende mit 1:4 bei Newcastle United unter .

Dadurch ist sicher: Manchester United wird die schlechteste Punktausbeute der Vereinsgeschichte haben. Nach 32 Spielen hat United sechs Spieltage vor Schluss nur 38 Punkte und steht auf einem enttäuschenden 14. Platz in der Tabelle .

Kapitän Bruno Fernandes stellte sich nach dem erneuten Tiefschlag und gab zu, dass es „aktuell natürlich sehr leicht sei, den Verein zu kritisieren, da er noch nie so gelitten hätte, wie aktuell“. Trotzdem wolle er wegen des anstehenden Rückspiels in der Europa League gegen Lyon auch versuchen, positiv nach vorne zu schauen.

Gerade dies kam bei der United-Legende Roy Keane überhaupt nicht gut an. Der ehemalige Kapitän der Red Devils schoss erneut gegen seinen ehemaligen Verein: „Bruno stellt sich zwar, aber was dann rauskommt, sind nur leere Worte.“

„Frage mich, warum wir United-Spielern überhaupt noch zuhören sollten“

„Er (Anm. d. Red.: Bruno Fernandes) erzählt uns immer, dass er weiter an seine Teamkollegen glaubt. Aber gute Teamkameraden setzten sich auch mal unter Druck und verlangen Leistung. Sie sind keine Teamkollegen, sondern nur Bluffer“, schoss Keane weiter.

Amorim? „Ich wette er kann nicht glauben, wie schlecht dieses Team ist“

Für United war es bereits die 14. Saison-Niederlage in der Premier League. Damit stellten die Red Devils bereits ihren Negativrekord ein. Bei noch sechs verbleibenden Spielen und der aktuellen Form könnte aber eine weitere Negativbestmarke aufgestellt werden.

Am Donnerstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) hat United in der Europa League dann wohl schon eine der letzten Chancen, die katastrophale Saison zu retten. Gegen Olympique Lyon muss United nach dem 2:2 im Hinspiel unbedingt siegen.

„Die Kritik ist in Ordnung. Es ist die Meinung der Menschen. Wenn du für Manchester United spielst, weißt du, dass es immer Kritik geben wird“, sagte Bruno Fernandes und zeigte sich für Donnerstag kämpferisch: „Wir spielen am Donnerstag vor unseren Fans, die uns wie immer den Rücken stärken werden. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir ihnen endlich etwas zurückgeben. Wir versuchen es immer.“